Numărul 2 din AUR: ”Noi nu putem să facem alianțe cu partidele din coaliție. Vrem un guvern cu 10 ministere”

Sursă: Realitatea PLUS

Dan Dungaciu a declarat luni seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că AUR își dorește un guvern cu 10 ministere și că nu poate să facă alianțe cu partidele din actuala coaliție.

”Nu putem să facem coaliții sau alianță cu partidele care sunt acum, pentru că gândim altfel. Noi credem că România trebuie schimbată altfel, că nu trebuie tăiat întâi de la populație, trebuie tăiat. (...) Un guvern cu zece ministere, fără secretari de stat atâția, fără atâția vicepremieri și așa mai departe, tăieri care să se facă la agenții, la direcții, la mai știu eu ce, despre care nu știm nimic, cu alea trebuie să începem, nu cu taxe pe populație, și comasate în așa fel încât să rămână cât mai puține, 20, eu am dat o cifră acolo. Filosofia de bază este că acolo trebuie lucrat”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a ținut să precizeze faptul că ”ei au au început cu populația, au pus taxe și tarife mai mari, că așa știu ei, pentru că n-au curaj să umble la....Noi am spus că sunt două excepții: medicină și învățământ. Acolo e nevoie de oameni români.”

”Nu poți să dai ajutoare când tu trebuie să tai”

”Deci, sunt două filosofii de guvernare, nu vorbim pro-european, anti-european, pro-occidental, că au învățat cuvinte noi. Cel mai mare european dintre occidentali și cel mai occidental dintre europeni. Sunt comici. E vorba să ai o guvernare pro-românească care pleacă de la niște realități. Nu facem niciun împrumut atât timp. Dom'le, cum adică decalajul? Deficitul nostru este enorm și noi ne împrumutăm. Cum să te împrumuți? Nu te împrumuți până nu reduci deficitul. Nu mai dai bani în afara, ajutoare, până nu reduci deficitul”, a mai spus oficialul.

Numărul 2 din AUR a subliniat că un Guvern nu poate să dea ajutoare altor state atunci când trebuie să reducă cheltuielile.

”Nu avem mimic personal cu nimeni, dar nu poți să dai ajutoare când tu trebuie să tai... Tu tai de la cine? De la cetățenii tăi! Păi guvernezi pe ei, că asta înseamnă guvernare pro-românească, nu guvernăm pro-european în sensul în care agenda noastră este scrisă de alții.

Ajutoare pentru Republica Moldova, doar prin fonduri de investiții. Adică faci investiții care sunt benefice ambelor părți, nu dai bani doar așa ca să-ți dai bani”, a transmis Dungaciu.

Potrivit lui, în viziunea AUR, orice tip de ajutor, inclusiv cel pentru Ucraina ar trebui oprit până când va fi redus deficitul bugetar.

”Oprim ajutoare pentru Ucraina, oprim orice tip de ajutor până nu reducem deficitul. După ce am redus deficitul, ne putem să ne gândim. Despre asta e vorba, asta e o altă filosofie de guvernare. Deci nu e o chestiune că schimbăm pe X cu Y sau mai știu eu ce”, a afirmat oficialul.

”Noi trebuie să învățăm să gândim altfel țara asta”

Totodată, Dan Dungaciu a menționat că ”noi trebuie să învățăm să gândim altfel țara asta”.

”Te duci și faci o diplomație 360 de grade, te duci și discuți, cauți piețe, Ministerul de Externe devine Ministerul Comerțului și te duci obligat, ministrul de Externe să cauți piețe și să închei contracte. Asta e sarcina ta, până închidem deficitul, până punem lucrurile pe picioare”, a conchis liderul AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026