OANA ȚOIU CONFIRMĂ VIZITA LUI NICUȘOR DAN ÎN SUA: „AGENDA E STABILITĂ, NE CONCENTRĂM PE CONȚINUT ȘI RELAȚIA BILATERALĂ”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri seară că vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este deja stabilită

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri seară că vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este deja stabilită și confirmată la cel mai înalt nivel, în urma discuției telefonice pe care acesta a avut-o cu fostul președinte american Donald Trump. Potrivit șefei diplomației române, nu se mai pune problema organizării vizitei, ci a conținutului agendei și a direcțiilor strategice de cooperare.

„România nu mai este într-un moment în care să se pună problema dacă vizita va avea loc. Prioritățile noastre sunt legate de agenda întâlnirii și de pașii următori în consolidarea relației bilaterale cu SUA”, a spus Oana Țoiu, într-un interviu acordat postului Antena 3.

Ministrul a subliniat că prezența militară a Statelor Unite în bazele NATO din România rămâne o componentă esențială a parteneriatului strategic. „Trebuie să ne asigurăm că protejăm România, granița UE și a NATO. Este vitală stabilitatea în această regiune, nu doar pentru noi, ci și pentru Alianță și vecinii noștri”, a declarat Oana Țoiu.

Pe lângă dimensiunea militară, ministrul de Externe a vorbit despre potențialul insuficient exploatat al relațiilor economice româno-americane. „Suntem sub potențial în ceea ce privește investițiile americane în România, dar și în extinderea afacerilor românești pe piața din SUA”, a afirmat Oana Țoiu, adăugând că Guvernul va urmări să transforme această vizită într-o oportunitate de dezvoltare pentru antreprenoriatul românesc.

Ministrul a subliniat că România are antreprenori maturi, capabili să intre pe piața americană, iar statul trebuie să-i sprijine activ. „Întrebarea este: cum putem folosi această relație bilaterală pentru a ajuta concret dezvoltarea economică a României?”, a conchis șefa diplomației.

Vizita oficială a președintelui Nicușor Dan în SUA urmează să aibă loc în lunile următoare, fiind una dintre cele mai importante deplasări internaționale de la începutul mandatului său.

