PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICUȘOR DAN: ”ÎL DESEMNEZ PE DOMNUL ILIE BOLOJAN PRIM MINISTRU”

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat vineri pe Ilie Bolojan să ocupe funcția de prim ministru al R

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat vineri pe Ilie Bolojan să ocupe funcția de prim ministru al României.

”Este interesul României care guvernul să fie sprijin de o majoritate solidă. Este interesul României ca în majoritatea care susține guvernul forțele politice să colaboreze și am în credere că o vor face”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele a mai subliniat că ”urgența pentru România este relansarea economică, dar ca să faci asta trebuie să ai o bază solidă”.

Premierul desemnat, Ilie Bolojan, a anunțat că va avea trei priorități în mandatul lui: ordine în finanțele țării, dezvoltare și respect față de cetățeni.

”Începând din această după-amiază voi continua discuțiile cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare, definitivarea guvernului și a programului de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan.