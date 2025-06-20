PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICUȘOR DAN: ”ÎL DESEMNEZ PE DOMNUL ILIE BOLOJAN PRIM MINISTRU”
Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat vineri pe Ilie Bolojan să ocupe funcția de prim ministru al României.
”Este interesul României care guvernul să fie sprijin de o majoritate solidă. Este interesul României ca în majoritatea care susține guvernul forțele politice să colaboreze și am în credere că o vor face”, a spus președintele Nicușor Dan.
Președintele a mai subliniat că ”urgența pentru România este relansarea economică, dar ca să faci asta trebuie să ai o bază solidă”.
Premierul desemnat, Ilie Bolojan, a anunțat că va avea trei priorități în mandatul lui: ordine în finanțele țării, dezvoltare și respect față de cetățeni.
”Începând din această după-amiază voi continua discuțiile cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare, definitivarea guvernului și a programului de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan.
