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Politica· 2 min citire
Ucraina a transmis SUA propuneri concrete pentru încheierea războiului, transmite Volodimir Zelenski
Război în Ucraina
Publicat12 aug. 2026, 08:34
Sursărealitatea.net
Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete pentru încheierea războiului. Volodimir Zelenski spune că negocierile trebuie susținute de apărare aeriană mai puternică.
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