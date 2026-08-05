Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce reacționăm impulsiv și apoi regretăm?

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat5 aug. 2026, 10:04
Actualizat5 aug. 2026, 10:05

În ediția „Realitatea medicală” cu Nicole Păcuraru, aflăm de ce reacționăm uneori impulsiv și ajungem să regretăm imediat după.

Ai spus vreodată ceva „la nervi” și apoi ți-ai dorit să poți da timpul înapoi? Este un tipar foarte comun și are o explicație clară. În momentele de stres sau emoție intensă, creierul emoțional reacționează mai rapid decât cel rațional. Practic, amigdala — zona responsabilă de reacțiile emoționale — „preia controlul” înainte ca partea logică să analizeze situația. Acest fenomen se numește uneori „amygdala hijack”. În acele secunde, nu reacționezi pe baza valorilor sau gândirii tale obișnuite, ci pe baza impulsului.

De aceea, ulterior apare regretul. Pentru că partea rațională revine și realizează că reacția nu a fost cea dorită.

Inteligența emoțională nu înseamnă să nu ai reacții. Înseamnă să creezi un mic spațiu între stimul și răspuns. Chiar și câteva secunde de pauză pot schimba complet rezultatul. Nu poți controla primul impuls. Dar poți învăța să nu acționezi imediat după el. 

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