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Sport· 1 min citire
Fotbal: Mantova l-a transferat pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie
Rareș Ilie
Publicat29 iul. 2026, 12:28
Sursărealitatea.net
Echipa italiană de fotbal Mantova 1911 l-a transferat definitiv pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie, care a semnat un contract până în 2029, a anunţat clubul din Serie B pe site-ul său oficial.
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