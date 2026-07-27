Fotbal - CM 2026: Preşedintele FIFA răspunde criticilor la adresa CupeI Mondiale din SUA, Mexic şi Canada

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a salutat modul în care s-a derulat Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, într-o lungă postare pe Instagram şi a profitat de ocazie pentru a se adresa criticilor săi, informează L'Equipe.
Competiţia din America de Nord s-a încheiat pe 19 iulie cu victoria Spaniei, care s-a impus cu scorul de 1-0 după prelungiri în faţa Argentinei, deţinătoarea trofeului, în finala de la East Rutherford (New Jersey).
În absenţa unei conferinţe de presă în timpul sau după eveniment, preşedintele FIFA a postat un lung mesaj pe contul său de Instagram pentru a lăuda organizaţia şi a răspunde criticilor aduse competiţiei.
Potrivit acestuia, Cupa Mondială 'a sărbătorit umanitatea în cel mai bun mod posibil', adăugând că toţi cei care au participat la turneu au fost 'în siguranţă şi fericiţi'.
Infantino a lăudat, de asemenea, colaborarea dintre Mexic, Canada şi Statele Unite, care 'au lucrat neobosit pentru a uni două ţări aflate în război', asigurând pe toată lumea că 'Iranul a intrat în Statele Unite fără incidente sau conflicte'.
'La FIFA, nu am putea fi mai mândri sau mai mişcaţi să vedem aceste momente de dragoste, bucurie şi unitate', a adăugat conducătorul forului fotbalist mondial.
După acest mesaj de dragoste, preşedintele FIFA a abordat toate criticile aduse organizaţiei şi i-a vizat în mod special pe jurnalişti. Infantino i-a criticat 'pe cei din spatele pixurilor şi hârtiilor, din spatele ecranelor lor, care răspândesc ură şi zvonuri false', acuzându-i că 'plantează seminţe de ură'. El a declarat, de asemenea, că presa internaţională 'a menţionat puţinele persoane ale căror vize au fost refuzate şi a închis ochii la milioanele care au fost aprobate'.
În cele din urmă, Infantino a abordat criticile la adresa deciziilor de arbitraj şi disciplinare ale anumitor organisme, afirmând că fenomenele observate 'au fost larg acceptate în unele dintre cele mai mari ligi din lume'.
Gianni Infantino a citat în mod special Haiti ca exemplu în mesajul său, o echipă despre care a spus că a fost lipsită de respect înainte de Cupa Mondială şi care şi-a demonstrat valoarea. Cu toate acestea, FIFA a cerut statului Haiti să îşi schimbe tricoul din cauza unei ilustraţii considerate 'politice', cu doar patru zile înaintea meciului de debut.
Haiti s-a numărat, de asemenea, printre ţările vizate de restricţiile de intrare în Statele Unite, care au afectat şi Senegalul şi Uzbekistanul, printre altele.
În plus, Gianni Infantino nu a menţionat nimic despre arbitrul somalez Omar Artan, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, în ciuda faptului că urma să arbitreze la turneu.
AGERPRES