Economie· 1 min citire

Salariile uriașe din agențiile de stat: peste 44.000 de lei lunar

Salariu

Salariu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 15:28

Spre comparație, salariu de peste 44.000 de lei lunar în agențiile de stat. La Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, instituția creată pentru a reforma companiile de stat, sunt afișate unele dintre cele mai ridicate salarii din administrația publică, potrivit nomenclatorului de salarii din acest an.

Cât câștigă angajații super agenției de stat AMEPIP?

președinte: 44.955 lei brut

vicepreședinți: 42.525 lei brut

secretarul general: 32.634 lei brut

director: 28.821 lei brut

șef serviciu: 26.276 lei brut

consilier superior: 21.773 lei brut + sporuri de până la 800 de lei

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