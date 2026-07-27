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Economie· 1 min citire
Bursa de la Bucureşti a deschis mixt prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii
Bursa de Valori București
Publicat27 iul. 2026, 10:54
Sursărealitatea.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat o evoluţie mixtă a indicilor la 40 de minute de la deschiderea şedinţei de luni, cu un rulaj de 16,69 milioane de lei (3,19 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.
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