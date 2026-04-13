Un deputat AUR a murit de Paști. „Vom fi mai săraci fără el”

Dan Artimon, deputat al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a murit duminică, la vârsta de 59 de ani.

Anunțul a fost făcut duminică seară, într-o postare pe Facebook, de liderul AUR, George Simion.

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris Simion.

Moartea deputatului de Arad, la 59 de ani, chiar în ziua de Paști, a fost anunțată și de presa locală, ce îl decrie „un mare luptător pentru Arad de foarte mulți ani”, potrivit publicației Glasul Aradului.

Dan Cătălin Artimon, născut la 17 iunie 1966, la Arad, a fost ales deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2024, în circumscripția Arad, din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

În Parlament, a fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților.

Înainte de a deveni deputat, Artimon a fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, fiind ales în această funcție cu câteva luni înainte, la alegerile locale din iunie 2024.

Din 2005 și până în 2010, a fost președinte al asociației nonguvernamentale Arad-ID.