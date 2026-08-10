Sanatate· 1 min citire

Greva generală, din nou în sănătate?

Grevp generală sănătate

Grevp generală sănătate

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:53
Sursărealitatea.net

Sistemul medical ar putea relua greva generală în toate spitalele din țară în orice moment! Asta dacă liniile roșii pe care cele două federații din sănătate le-au impus nu vor fi respectate! Federația SANITAS respinge proiectul anterior al legii salarizării și avertizează că nu va accepta nicio reformă care aduce pierderi de venituri angajaților din sănătate și asistență socială.

Angajații din sănătate sunt pregătiți să declanșeze din nou greva generală, în cazul în care nu vor fi respectate condițiile impuse de sindicaliști. Aceștia susțin că nu sunt de acord cu o reformă care ar duce la scăderi de venituri și au stabilit mai multe linii roșii.

Printre principalele condiții se numără menținerea unui plafon de minimum 30% pentru sporuri, indemnizații și prime, precum și asigurarea unui prag minim de 50% pentru sporul de continuitate.

Sindicaliștii avertizează că, în cazul în care aceste condiții nu vor fi respectate, activitatea din spitalele din țară se va bloca.

Reprezentanții angajaților din sănătate mai susțin că un guvern interimar nu are legitimitatea de a promova o reformă de sistem care îi afectează pe angajații din domeniu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

greva generalasanatatesistem medicalprotestenemultumiri

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe