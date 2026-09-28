Advertising
Social· 1 min citire
Alertă în Olt. Un bărbat de 46 de ani, dispărut fără urmă
FOTO: Arhivă
Apel către cetățeni pentru găsirea unui bărbat din Osica de Sus
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:03Zgomote puternice de avioane la Tulcea, în timpul alertei de dronă. Trei persoane au sunat la 112
- 09:01Orele de liniște în bloc pot fi extinse. Ce reguli pot impune asociațiile de proprietari
- 08:24Protest în școli: elevii sunt chemați să vină îmbrăcați în negru împotriva uniformelor obligatorii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News