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Alertă în Olt. Un bărbat de 46 de ani, dispărut fără urmă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 10:35

Apel către cetățeni pentru găsirea unui bărbat din Osica de Sus

Poliția municipiului Slatina a fost sesizată în seara zilei de 27 septembrie de către sora bărbatului dispărut. Conform declarațiilor, Călin Cristian a părăsit locuința sa din județul Olt cu o zi în urmă, pe 26 septembrie, și de atunci nu se mai știe nimic de el.

Semnalmentele și detaliile dispariției

Bărbatul căutat de oamenii legii are aproximativ 1,70 metri înălțime și o greutate de 75 de kilograme, având o constituție atletică. Printre alte detalii fizice distinctive, acesta are tenul deschis și părul grizonat. Momentan, familia și poliția nu dețin informații referitoare la hainele pe care bărbatul le purta în momentul în care a plecat de la domiciliu.

Polițiștii din Olt fac un apel public și roagă toate persoanele care pot oferi detalii sau l-au văzut pe bărbat să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție. Orice informație poate fi vitală pentru găsirea lui.

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