Vântul se intensifică în sud-estul țării: cod galben pentru șapte județe, cu rafale de până la 70 km/h

Meteorologii au emis luni, 28 septembrie, o avertizare de cod galben pentru șapte județe din Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde vântul va sufla puternic până la ora 20:00. Alerta se adaugă unui avertisment mai amplu, emis duminică și valabil până marți seara.
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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben care intră în vigoare luni, 28 septembrie, la ora 10:00, și rămâne valabilă până la ora 20:00. Specialiștii se așteaptă la intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.
ANM precizează că mesajul poate fi actualizat, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.
Care sunt județele sub cod galben
Avertizarea de astăzi se aplică în:
Vrancea
Galați
Buzău
Brăila
Ialomița
Tulcea
Constanța
O altă doua avertizare, valabilă până marți
Duminică, meteorologii au transmis un alt cod galben de vânt, cu un interval de valabilitate mai lung, până pe 30 septembrie, ora 20:00. Această atenționare vizează o zonă considerabil mai întinsă.
Unde va bate vântul mai tare
Potrivit prognozei, intensificările temporare ale vântului vor fi resimțite în:
sudul Moldovei;
Dobrogea;
cea mai mare parte a Munteniei.
Rafalele vor avea, în general, între 45 și 55 km/h.
Carpații de Curbură, cea mai expusă zonă
Cele mai puternice rafale sunt așteptate în zona Carpaților de Curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 55...75 km/h.
Sfaturi practice
Un cod galben nu indică un pericol major, dar cere atenție sporită, mai ales în zonele deschise și pe drumurile expuse.
nu parcați și nu vă adăpostiți sub copaci, schele sau panouri publicitare;
puneți la adăpost obiectele ușoare de pe terase și balcoane;
reduceți viteza la volan și fiți atenți la rafalele laterale, în special pe poduri și în câmp deschis;
verificați periodic informările ANM pentru eventuale schimbări de cod.