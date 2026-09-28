Orele de liniște în bloc pot fi extinse. Ce reguli pot impune asociațiile de proprietari

Asociațiile pot stabili intervale suplimentare de liniște, însă regulamentul blocului nu poate modifica sancțiunile prevăzute de legislația națională.
Locatarii blocurilor trebuie să respecte atât orele de liniște prevăzute de legislația națională, cât și regulile interne stabilite de asociația de proprietari.
Potrivit Legii nr. 61/1991, intervalele în care tulburarea liniștii prin zgomote, larmă sau folosirea la intensitate mare a aparatelor și instrumentelor muzicale poate fi sancționată sunt 22:00–08:00 și 13:00–14:00. În astfel de situații, amenda poate ajunge până la 2.000 de lei, în funcție de fapta constatată.
Asociația poate impune un program mai strict
Legea nr. 196/2018 permite proprietarilor să adopte un regulament al condominiului cu reguli privind folosirea spațiilor comune și buna vecinătate. Prin acest regulament, asociația poate stabili intervale suplimentare de liniște, de exemplu între 14:00 și 16:00.
Decizia nu poate fi luată unilateral de administrator sau de președintele asociației, ci trebuie adoptată de adunarea generală, în condițiile prevăzute de lege.
Un program intern mai strict este obligatoriu pentru proprietari, chiriași și celelalte persoane care locuiesc în imobil, însă nu modifică legea națională. Dacă cineva face zgomot într-un interval suplimentar stabilit doar prin regulament, asociația poate cere respectarea regulilor interne, dar poliția nu poate aplica automat sancțiunea prevăzută pentru orele de liniște din Legea nr. 61/1991. De aceea, locatarii trebuie să cunoască atât prevederile legale, cât și regulamentul propriului bloc.