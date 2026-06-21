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Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial

Poliția Română

Poliția Română

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 14:09

Un bărbat de 75 de ani din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a amenințat soția de 71 de ani cu un pistol deținut ilegal, în urma unui conflict conjugal provocat de probleme financiare și consum de alcool.

Poliția a intervenit în noaptea de 20 spre 21 iunie, după ce soția a apelat serviciul de urgență 112. La fața locului au acționat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Hunedoara, iar cercetările au continuat cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Hunedoara.

În urma percheziției, anchetatorii au descoperit un pistol calibru 9 mm, deținut fără drept, precum și cinci cartușe fără proiectil, cu percuție pe ramă, incompatibile cu arma găsită.

Potrivit declarațiilor, bărbatul a moștenit pistolul de la tatăl său, decedat, care intrase în posesia armei în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, iar împotriva sa a fost emis și un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea unui procuror, pentru infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și amenințare, potrivit IPJ Hunedoara.

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