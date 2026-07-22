Advertising
Social· 1 min citire
Doi tineri, răniţi într-un scandal pe fondul unor neînţelegeri cu privire la o fată
Poliția a intervenit pentru aplanarea conflictului
Publicat22 iul. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net
Doi tineri în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din comuna Brâncoveni, judeţul Olt, au fost răniţi în noaptea de marţi spre miercuri într-un scandal generat de neînţelegeri cu privire la o fată.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:04Scandal uriaș pe Legea pensiilor. Românii din străinătate, direct afectați
- 12:34Bani de la stat pentru elevii de nota 10. Ce sume primesc absolvenții de gimnaziu și liceu
- 12:22INHGA a emis Cod roșu de inundații pentru Constanța și Tulcea. Viituri rapide și creșteri periculoase ale nivelului râurilor
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News