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Doi tineri, răniţi într-un scandal pe fondul unor neînţelegeri cu privire la o fată

Poliția a intervenit pentru aplanarea conflictului

Poliția a intervenit pentru aplanarea conflictului

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net

Doi tineri în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din comuna Brâncoveni, judeţul Olt, au fost răniţi în noaptea de marţi spre miercuri într-un scandal generat de neînţelegeri cu privire la o fată.

Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din comuna Brâncoveni, în timp ce se aflau pe o stradă din localitate, pe fondul unui conflict spontan, generat de neînţelegeri cu privire la o tânără, ar fi fost agresaţi fizic de mai multe persoane. În cadrul conflictului, unul dintre tineri ar fi fost lovit cu un obiect contondent, iar cel de-al doilea ar fi fost împuşcat cu un pistol cu bile, tip airsoft, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Conform sursei citate, în timpul scandalului a fost avariat autoturismul celor doi tineri.

Cele două victime au fost duse la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lovirea sau alte violenţe şi distrugere, iar cercetările sunt continuate în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în eveniment, stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun. AGERPRES

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