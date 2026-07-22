Doi tineri, răniţi într-un scandal pe fondul unor neînţelegeri cu privire la o fată

Publicat 22 iul. 2026, 14:36 Sursă realitatea.net

Doi tineri în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din comuna Brâncoveni, judeţul Olt, au fost răniţi în noaptea de marţi spre miercuri într-un scandal generat de neînţelegeri cu privire la o fată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tineriscandaloltpolitieconflictarestați