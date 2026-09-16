Guvernul impune casca obligatorie pentru trotinete. Operatorii ripostează

Bolt și Lime avertizează că noua reglementare le-ar putea distruge afacerile și ar reduce mobilitatea urbană.
Guvernul României pregătește un proiect de lege prin care toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție în timpul deplasării.
Măsura vizează creșterea siguranței în traficul urban, în contextul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate aceste vehicule pe două roți. Deși autoritățile susțin că inițiativa este vitală pentru protejarea pasagerilor, marile companii de ride-sharing care închiriază trotinete au reacționat dur.
Impactul asupra mobilității urbane
Companii precum Bolt și Lime contestă vehement acest proiect, argumentând că obligativitatea purtării căștii va duce la o scădere drastică a numărului de utilizatori. Reprezentanții firmelor atrag atenția că majoritatea clienților folosesc trotinetele pentru deplasări spontane și pe distanțe scurte, nefiind pregătiți să poarte constant o cască asupra lor.
În plus, dotarea trotinetelor închiriate cu căști de protecție ar genera probleme logistice și de igienă greu de gestionat. Operatorii consideră că decizia va descuraja folosirea transportului alternativ și va readuce traficul și poluarea la cote alarmante, anulând eforturile de promovare a micromobilității în orașele aglomerate din țară.