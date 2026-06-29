INS: 5,2 milioane de români erau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2025

Publicat 29 iun. 2026, 11:00 Sursă realitatea.net

În anul 2025, 18,4% din populația rezidentă a României trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, anunță Institutul Național de Statistică.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre saracieINSpopulatieriscstudiu