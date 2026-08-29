Litoralul românesc în 1991: Cum arătau Mamaia, Neptun și Constanța după Revoluție | VIDEO

În vara anului 1991, un turist german a surprins pe o cameră video imagini inedite cu litoralul românesc, documentând atmosfera din Mamaia, Neptun, Jupiter și Constanța. Filmările sale amatoare s-au transformat astăzi într-un document istoric de o valoare inestimabilă, ilustrând tranziția fascinantă dintre turismul socialist de masă și primele semne ale noii economii de piață.
Litoralul românesc între două epoci: Ce a surprins un turist german în 1991
Privite la peste trei decenii distanță, înregistrările video din vara lui 1991 surprind o Românie aflată în plină transformare. La doar un an și jumătate de la Revoluția din 1989, decorul litoralului aparținea încă vechiului regim: marile complexe hoteliere, aleile și restaurantele erau neschimbate. Ceea ce se destrăma însă rapid era sistemul centralizat care le operase.
Faptul că autorul filmării este un german sosit prin agenția Neckermann are o semnificație istorică aparte. În anii '60 și '70, România investise masiv pentru a atrage turiști occidentali, aducători de valută. Dacă în 1979 vizitau țara aproximativ 250.000 de vest-germani, în 1991 numărul acestora scăzuse dramatic. Germanul nostru din 1991 este, așadar, unul dintre ultimii reprezentanți ai erei turismului vestic de masă pe litoralul nostru.
Neptun și Jupiter: Rămășițele „Experimentului Litoral”
Stațiunile de pe litoral nu au apărut la întâmplare, ci au fost rezultatul unui uriaș proiect urbanistic, cunoscut drept „Experimentul Litoral”, demarat în anii '50-'60 pentru a rivaliza cu destinațiile mediteraneene. Neptun, de exemplu, era considerat zona exclusivistă, destinată și elitei politice, unde hoteluri precum celebrul Hotel Neptun (inaugurat în 1967) impresionau prin arhitectură și spații verzi bogate. În 1991, această infrastructură era încă funcțională, însă publicul și mecanismele economice începeau să se schimbe radical, numărul de sosiri turistice scăzând vizibil față de 1990.
Constanța și primele semne ale capitalismului
Ajunși în orașul Constanța, perspectiva se schimbă dramatic. Dincolo de „bula” stațiunilor de vacanță, filmările din oraș surprind primele forme ale comerțului privat. Tarabele, micile magazine și terasele private ilustrează o imagine timpurie a economiei de piață, oferind un crâmpei autentic din viața cotidiană a românilor, marcată de trecerea la capitalism și de inflația galopantă.
Mamaia: De la perla turismului socialist, la un viitor incert
Mamaia, stațiunea-fanion a litoralului românesc, impresiona în 1991 prin structura sa imensă de peste 10.000 de locuri de cazare, construite la începutul anilor '60. Turistul german a filmat hotelurile și plajele cunoscute, într-un moment în care statul începuse abia descentralizarea unităților de cazare. Nimeni nu bănuia la acea oră cum va arăta litoralul anilor 2000 – fragmentat, privatizat și total transformat. Tocmai de aceea, imaginile din 1991 nu documentează un declin, ci o fotografie autentică a trezirii brutale a turismului românesc într-o realitate economică total nouă.