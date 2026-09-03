Loto 6/49, joi 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și premiul pus în joc

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, o nouă serie de extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
La Loto 6/49, reportul categoriei I a fost de peste 3,98 milioane de lei, în timp ce la Noroc suma cumulată pusă în joc a depășit 4,49 milioane de lei.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49
La tragerea de joi, 3 septembrie 2026, au fost extrase următoarele numere:
Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34
Jucătorii pot verifica aceste numere pe biletele cumpărate pentru extragerea de joi.
Rezultatul la Noroc
La jocul Noroc, numărul câștigător extras a fost:
Noroc: 4 7 7 6 2 2 5
Reportul cumulat la această categorie a depășit 4,49 milioane de lei, echivalentul a peste 854.000 de euro.
La Joker, rezultatul extragerii de joi este:
Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18
Reportul categoriei I a fost de peste 1,03 milioane de euro înaintea extragerii.
Loto 5/40 și Noroc Plus
La celelalte jocuri organizate joi au fost extrase următoarele combinații:
Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36
Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3
Super Noroc: 6 7 9 0 6 7
Reportul la Loto 6/49
La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul a fost de peste 3,98 milioane de lei, adică mai mult de 757.000 de euro.
Suma s-a acumulat după tragerea precedentă, din 30 august, când premiul cel mare nu a fost câștigat. La acea extragere au existat însă peste 10.000 de câștiguri la categoria a IV-a și 13 câștiguri la categoria a II-a.
Când este următoarea extragere
Loteria Română organizează în mod obișnuit tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc în zilele de joi și duminică.
Jucătorii care nu au câștigat la extragerea de joi pot participa la următoarea tragere, verificând în prealabil programul oficial și reporturile actualizate.