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Mii de angajați din educație ies în stradă: proteste ample față de noua lege a salarizării

Proteste în Educație

Proteste în Educație

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 07:44
Sursărealitatea.net

Sindicaliștii din învățământ organizează miercuri un amplu protest în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Acțiunea este susținută de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Potrivit reprezentanților sindicali, la manifestație sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți din întreaga țară.

„Destul! Educația cere respect! Ne reunim în Piața Victoriei pentru a ne apăra drepturile și pentru a transmite un mesaj clar autorităților”, au transmis liderii Federației „Spiru Haret”.

Protestatarii se vor aduna inițial în fața Guvernului, urmând apoi să se deplaseze către Parlament.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ susțin că măsurile de austeritate adoptate recent și lipsa de reacție a autorităților față de promisiunile făcute în trecut au determinat reluarea protestelor. Aceștia atrag atenția că angajații din educație au dreptul la condiții de muncă decente și la o salarizare care să reflecte importanța activității desfășurate.

Sindicatele consideră că actuala variantă a proiectului legii salarizării afectează grav cadrele didactice și riscă să accentueze problemele financiare din sistem. În opinia acestora, documentul contravine angajamentelor asumate de autorități și demonstrează lipsa unei strategii reale de susținere a educației.

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