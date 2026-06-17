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VIDEO Mii de angajați din Educație, în stradă: PROTEST de amploare față de noua Lege a salarizării

Proteste în Educație

Proteste în Educație

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 15:36
Actualizat17 iun. 2026, 15:37
Sursărealitatea.net

Protest uriaș în plină criză politică în fața Guvernului!

20.000 de angajați din educație s-au adunat, miercuri, de la ora 10.00, în Piata Victoriei pentru a protesta.

Oamenii cer modificarea Legii salarizării, după ce simulările arată că pierderile din venituri sunt cuprinse între 200 și 600 de lei, iar salariul debutantului nu ajunge nici acum la echivalentul celui mediu brut pe economie. După ora 14.00, se reiau discuțiile pe Legea salarizării.

UPDATE 12:00 - Protestatarii au plecat în marș din Piața Victoriei spre Parlament.

UPDATE 11:00 - Mii de oameni protestează în fața Guvernului față de prevederile inculse în noua Lege a salarizării. Oamenii au ajuns în Piața Victoriei încă de la ora 10.00 pentru a-și striga nemulțumirile în stradă.

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