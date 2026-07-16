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Nibiru Festival City își deschide porțile la Costinești

Nibiru Festival City

Nibiru Festival City

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 14:04
Sursărealitatea.net

Organizatorii propun un univers al muzicii, artei şi al experienţelor.

Turiștii și constănțenii vor avea, de joi, o nouă zonă de distracție pe litoral.

Nibiru Festival City își deschide porțile, de la ora 18:00, la Costinești.

Organizatorii propun un univers al muzicii, artei şi al experienţelor.

Timp de o lună și jumătate, acest spațiu vor fi organizate concerte ale unor artiști români și străini din generații diferite.

Acces interzis

Genți mai mari de 29 × 21 × 12 cm — nu avem lockere, așa că organizați-vă din timp!

Cuțite, arme, lanțuri, obiecte ascuțite, artificii, lasere, materiale inflamabile sau explozive

Droguri sau orice substanțe ilegale

Camere foto/video profesionale, inclusiv DSLR

Mâncare, băuturi (alcoolice sau non-alcoolice), doze

Sticle, recipiente de parfum, deodorante, cutii, doze, spray-uri sau produse cosmetice

Umbrele, scaune, bannere pe bețe, lanțuri sau animale

Acces permis

Camere compacte & GoPro

Brichete

Selfie stick-uri mici, ușoare

Power bank-uri

Creme SPF non-inflamabile

Parfum/deodorant non-inflamabil, sub 50 ml

Steaguri (fără bețe!)

Pastile — max 2, doar comprimate filmate; pentru orice altceva, ai nevoie de rețetă medicală

Mâncare specială — doar în caz de alergii/intoleranțe, cu dovadă medicală

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