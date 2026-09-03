Percheziții DIICOT în București și alte șase localități, într-un dosar de înșelăciune de aproximativ 605.000 de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut, joi, 13 percheziții în București și în mai multe localități din țară. Acțiunea vizează o grupare suspectată că ar fi obținut peste 600.000 de euro de la o persoană, folosind promisiunea decontării unui presupus cec american în valoare de 50 de milioane de dolari.
Descinderile au avut loc în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, dar și în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.
Potrivit DIICOT, ancheta privește fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Promisiunea unui cec de 50 de milioane de dolari
Procurorii susțin că, din septembrie 2023 până în septembrie 2026, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat coordonat pentru a convinge victima să finanțeze o pretinsă operațiune financiară.
Concret, suspecții ar fi invocat existența unei file cec emise în Statele Unite, cu o valoare declarată de 50 de milioane de dolari. Ei ar fi pretins că decontarea documentului presupune achitarea în avans a unor taxe și alte costuri.
În schimbul banilor solicitați, membrii grupării i-ar fi propus victimei să devină asociați într-o firmă pe care aceasta o deținea. Conform scenariului prezentat, după încasarea banilor din cec, persoana vătămată ar fi urmat să păstreze 1,5 milioane de dolari, iar compania sa ar fi primit încă 1 milion de dolari drept valoare a acțiunilor care urmau să fie preluate.
Prejudiciu de peste jumătate de milion de euro
Anchetatorii afirmă că gruparea ar fi utilizat documente și instrumente falsificate, precum și discuții repetate menite să mențină victima în eroare. Astfel, aceasta ar fi fost determinată să plătească aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost virați prin transfer bancar, iar 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar, potrivit DIICOT.
Pentru ascunderea provenienței banilor, femeia suspectată că făcea parte din grup ar fi efectuat mai multe transferuri către alți nouă suspecți. Procurorii susțin că destinatarii ar fi știut că fondurile proveneau din activități infracționale.
Audierile sunt programate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea este sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție.
Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.