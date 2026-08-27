UMPMV: România trebuie să fie de neclintit în apărare și lucidă în retorică. Rusia nu trebuie subestimată, dar nici ajutată să transforme frica în armă

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) afirmă că România trebuie să își mențină fermitatea în domeniul apărării și echilibrul în discursul public, în contextul evoluțiilor de securitate de pe flancul estic al NATO și al mesajelor recente transmise între Washington și Moscova.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) urmărește cu maximă atenție evoluțiile de securitate de pe flancul estic al NATO și recentele mesaje transmise între Washington și Moscova.
Vizita relatată a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova și avertismentele privind posibilitatea extinderii amenințărilor asupra unor obiective din statele NATO trebuie privite în contextul mai larg al presiunii strategice exercitate de Federația Rusă asupra Occidentului. Riscul real nu se limitează la confruntarea militară convențională, ci include acțiuni hibride, atacuri cibernetice, sabotaje, dezinformare și provocări menite să testeze unitatea Alianței.
În același timp, Moscova susține că sprijinul militar occidental acordat Ucrainei ar putea transforma facilitățile sau obiectivele militare ale statelor furnizoare în ținte pentru Rusia.
UMPMV consideră că un asemenea argument nu poate fundamenta un pretins drept general al Rusiei de a ataca statele care furnizează armament Ucrainei.
Ucraina este statul atacat și are dreptul la autoapărare. Faptul că un stat primește armament din exterior nu conferă agresorului, prin el însuși, un drept automat de a extinde războiul asupra teritoriului statelor furnizoare.
Altfel, aceeași logică ar trebui aplicată și statelor care furnizează Rusiei armament, muniții sau tehnologie militară.
Regulile dreptului internațional nu pot funcționa într-un sens pentru Rusia și în alt sens pentru restul lumii.
Din perspectivă strategică, trebuie însă să înțelegem mesajul dincolo de retorică.
Rusia încearcă să producă presiune asupra NATO și SUA, să mărească percepția costurilor sprijinului pentru Ucraina și, mai ales, să introducă îndoiala și teama în societățile occidentale. Aceasta este o componentă clasică a confruntării strategice: dacă adversarul poate fi determinat să renunțe prin amenințare, obiectivul poate fi atins fără folosirea forței.
Dar pericolul care trebuie tratat cu maximă seriozitate este cel al războiului hibrid.
Sabotajul asupra infrastructurii critice, atacurile cibernetice, interferențele electronice, dezinformarea și operațiunile desfășurate prin intermediari reprezintă amenințări care trebuie prevenite și contracarate permanent.
Pentru România, răspunsul trebuie să fie simplu, ferm și inteligent:
ROMÂNIA ÎȘI APĂRĂ NECONDIȚIONAT TERITORIUL NAȚIONAL.
Suntem stat NATO și UE, avem o poziție strategică esențială la Marea Neagră și ne aflăm pe una dintre cele mai sensibile frontiere ale Alianței și Uniunii Europene cu Ucraina.
România trebuie să-și consolideze permanent apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-dronă, securitatea infrastructurii critice, protecția energetică și portuară, capacitățile cyber, contrainformațiile și capacitatea de identificare și neutralizare a sabotajului.
În același timp, România trebuie să evite o altă capcană: retorica inutilă de confruntare directă cu Federația Rusă.
Fermitatea nu înseamnă escaladare verbală. Curajul nu înseamnă declarații hazardate.
Descurajarea adevărată se construiește prin forță militară credibilă, servicii de informații eficiente, infrastructură protejată, populație rezilientă, solidaritate NATO și comunicare strategică disciplinată.
România nu trebuie să amenințe Rusia. România trebuie să fie atât de bine pregătită încât nimeni să nu considere că poate amenința România fără consecințe.
Aceasta trebuie să fie linia noastră strategică:
FERMITATE FĂRĂ AVENTURISM;
DESCURAJARE FĂRĂ PROVOCARE;
SOLIDARITATE NATO FĂRĂ RETORICĂ DE RĂZBOI;
DIALOG DIPLOMATIC FĂRĂ SLĂBICIUNE.
În Arta războiului, adevărata victorie nu este cea obținută după distrugerea adversarului, ci aceea în care obiectivul strategic este realizat fără a ajunge la confruntarea devastatoare.
România trebuie să înțeleagă această lecție.
Să fim pregătiți pentru orice, dar să lucrăm pentru pace.
Să apărăm fiecare metru din teritoriul României, dar să nu transformăm România într-o voce a escaladării.
Puterea adevărată înseamnă apărare credibilă, minte rece și interes național.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)