Medicii veterinari se alătură valului de proteste. Cer modificarea legii salarizării și o grilă proprie de venituri

Publicat 27 aug. 2026, 06:56 Actualizat 27 aug. 2026, 06:57 Sursă Realitatea PLUS

Medicii veterinari anunță că se alătură protestelor organizate în sistemele de sănătate și educație și solicită Guvernului modificarea Legii salarizării. Aceștia susțin că actuala încadrare îi tratează ca pe simpli funcționari publici, fără a reflecta responsabilitățile profesiei, riscurile biologice la care sunt expuși și activitatea desfășurată în teren.

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