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Provocarea de pe TikTok care a băgat spaima într-o comună din România. Localnicii au chemat Poliția

Tik Tok

Tik Tok

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 18:29

Locuitorii din Șuțești, județul Brăila, spun că trăiesc cu teamă după ce mai multe persoane mascate ar fi început să intre noaptea în curți, să lovească pereții locuințelor și să spargă geamuri cu pietre.

Mai mulți oameni din comună au povestit că incidentele se produc în timpul nopții. Persoane cu fețele acoperite ar fi intrat pe proprietăți și ar fi provocat pagube.

Locuitorii spun că nu se mai simt în siguranță și că se tem să nu fie urmăriți sau atacați atunci când ies din case.

Ce legătură are TikTok

Potrivit informațiilor prezentate în cazul din Șuțești, atacurile ar fi asociate unei provocări distribuite pe rețelele sociale.

Fenomenul îi îngrijorează pe localnici, mai ales pentru că participanții ar urmări să filmeze acțiunile și să le distribuie ulterior în mediul online.

Provocările de acest tip pot transforma gesturi care par inițial o glumă într-o situație periculoasă, mai ales atunci când implică intrarea pe proprietăți private sau distrugerea unor bunuri.

Poliția verifică situația

Localnicii au apelat la Poliție și au cerut intervenția autorităților pentru a opri incidentele.

Ancheta trebuie să stabilească cine sunt persoanele implicate, dacă episoadele au legătură între ele și în ce măsură provocarea de pe TikTok a stat la originea acțiunilor.

Până la clarificarea situației, oamenii din Șuțești spun că sunt nevoiți să fie mai atenți noaptea și să își protejeze locuințele.

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