România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din UE

România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, cu un procent de aproape 75% din populație care nu consumă nici măcar o porţie pe zi, potrivit datelor Eurostat prelucrate de Monitorul Social.
Doar 24% dintre respondenţi declară că mănâncă între una şi patru porţii zilnic şi numai 2,4% dintre români consumă cinci porţii de legume şi fructe pe zi, aşa cum recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).
Prețuri mari pentru consumatorii cu venituri mici din România
În acelaşi timp, deşi România are 8,1% din terenul arabil utilizat în UE şi 4,2% din populaţia Uniunii, contribuie cu doar 1,9% la producţia anuală de legume proaspete şi 5,4% la producţia de fructe, ceea ce alimentează dependenţa de importuri şi preţuri mai ridicate pentru consumatori cu venituri mici, comentează sursa citată, conform Monitor Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES).
„Situaţia României contrastează puternic cu media UE27, unde doar 33% dintre europeni nu consumă pe zi nicio porţie de legume şi fructe, în timp ce 55% consumă între una şi patru porţii, iar 12% ajung la cinci sau mai multe porţii pe zi. Chiar şi în Europa Centrală şi de Est, România rămâne cu mult în urma unor ţări precum Cehia, Polonia sau Bulgaria în ceea ce priveşte consumul de fructe şi legume.
Această realitate configurează un cerc vicios: producţie insuficientă raportată la resursa de teren, dependenţă de importuri, preţuri mai mari la raft şi, în final, consum redus”, arată un comunicat al FES, potrivit Agerpres.
Distribuţia de teren agricol ar permite, în teorie, acoperirea unei părţi semnificative din nevoia internă de fructe şi legume. Statele UE27 dispun în total de 157 de milioane de hectare de teren agricol utilizat, dintre care 12,8 milioane de hectare de teren agricol sunt utilizate în România, ceea ce reprezintă aproximativ 8,1% din total.
Potrivit realizatorilor cercetării, deşi foloseşte 8,1% din terenul agricol din Uniunea Europeană, România produce mult sub potenţial la categoria legume (1,9% din producţia UE) şi doar marginal mai bine la producţia de fructe (5,4%).
În general, nivelul producţiei din România rămâne sub potenţialul pe care l-ar sugera ponderea sa în terenul agricol şi mult sub potenţialul altor ţări din regiune, precum Polonia, ce produce 16% din fructele şi 8% din legumele cultivate în UE27 cu doar 9% din terenul agricol utilizat. Această subproducţie perpetuează presiunea pe importuri şi menţine consumul naţional la cote foarte joase, subliniază sursa citată.