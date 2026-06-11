Simona Halep, ovații la Cluj înainte de meciul de retragere: „M-ați copleșit”

Simona Halep a fost sărbătorită la Cluj-Napoca într-un eveniment dedicat carierei sale, cu puțin timp înainte de momentul oficial al retragerii din tenis, programat în cadrul Sports Festival.

Fostul lider mondial a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca, distincție acordată în cadrul unei ceremonii desfășurate la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, în cadrul evenimentului „Curajul de a continua”.

Atmosfera a fost una emoționantă, iar Halep a vorbit despre legătura specială pe care o are cu orașul în care a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

„Vă mulțumesc și sunt onorată de acest titlu. Clujul a fost mereu acasă pentru mine. De zece ani vin aici cu sufletul deschis și am fost primită extraordinar de fiecare dată.

Toate momentele importante din cariera mea din România au fost aici. M-ați copleșit cu tot ce ați spus despre mine. Mulțumesc mult”, a declarat fosta campioană.

Evenimentul a precedat momentul de retragere oficială, care va avea loc la Cluj, unde Halep va fi celebrată într-un cadru dedicat întregii sale cariere, una dintre cele mai importante din istoria sportului românesc.