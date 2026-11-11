Șofer român de camion, reținut după carambolul din Bulgaria. 11 oameni au murit și zeci au fost răniți

Autoritățile bulgare investighează circumstanțele accidentelor în lanț de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate 86 de vehicule.
Un cetățean român, aflat la volanul unui camion implicat în accidentele în lanț produse marți, 10 noiembrie, pe autostrada Tracia din Bulgaria, a fost reținut de autorități. Informația a fost confirmată de comisarul-șef Dobrin Dimitrov, directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Yambol. Bărbatul a fost deja audiat și urmează să fie chemat din nou în fața anchetatorilor.
Ceața densă, posibil factor al tragediei
Prima coliziune a avut loc la kilometrul 289, pe sensul către Burgas, între nodurile Zimnitsa și Kabile. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă vehiculul condus de român era oprit, se deplasa lent sau executa o manevră în momentul în care a fost lovit de un autobuz. Impactul a declanșat o serie de coliziuni, care au afectat ambele sensuri de mers.
În total, 86 de vehicule au fost implicate, iar bilanțul este de 11 morți și zeci de răniți, transportați la spitale din Yambol, Sliven și Burgas. Martorii au relatat că vizibilitatea a scăzut brusc, din cauza ceții, de la aproximativ 70–80 de metri la numai 10 metri. Cauzele exacte vor fi stabilite prin expertize și audieri.