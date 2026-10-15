Studiu: doar 40% dintre români au un plan financiar pentru următoarele 12 luni

Publicat 15 oct. 2026, 12:14 Sursă realitatea.net

Potrivit unui studiu lansat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la lansarea, doar 40% dintre români au un plan financiar pentru următoarele 12 luni, în timp ce proporția ajunge la 67% în rândul foștilor participanți.

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