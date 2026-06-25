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Trump sare în ajutorul Venezuelei, după cele două cutremure devastatoare: „SUA sunt pregătite”

Cutremur în Venezuela

Cutremur în Venezuela

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 08:16
Sursărealitatea.net

Președintele american Donald Trump a transmis că SUA sunt gata să intervină cu ajutor umanitar în Venezuela, după ce două au avut loc două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 şi 7,5, la interval de doar 39 de secunde, provocând prăbuşiri de clădiri şi panică generalizată în capitala Caracas.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor venezuelean sunt amândouă de o amploare considerabilă şi au provocat un număr îngrozitor de victime”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor! Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni”, a adăugat preşedintele american.

Cutremur devastator în Venezuela

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul seism, cu magnitudinea 7,2, s-a produs la ora 18:04 ora locală (22:04 GMT), la o adâncime de 21,9 km şi la aproximativ 200 km vest de Caracas.

Al doilea, mai puternic, cu magnitudinea 7,5 şi la o adâncime de 10 km, a urmat la nici un minut distanţă, la 45 km depărtare de primul epicentru. Au fost înregistrate aproximativ douăzeci de replici.

USGS a catalogat evenimentul drept un „dublu seism” şi o „catastrofă de amploare considerabilă”, avertizând că „bilanţul va fi greu şi pagubele, importante".

Deocamdată, nu au fost făcute publice date oficiale privind numărul victimelor. Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat starea de urgenţă şi a anunţat închiderea aeroportului internaţional din Caracas, grav avariat în urma seismelor.

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