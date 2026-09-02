Turismul crește în Europa, dar în România se prăbușește. A doua cea mai mare scădere din UE, potrivit Eurostat

România merge împotriva tendinței europene în turism. În timp ce numărul nopților de cazare a crescut în Uniunea Europeană în prima jumătate a anului, piața românească a pierdut 6,7%, fiind depășită la capitolul scăderi doar de Cipru.
Turismul european a început anul 2026 pe creștere, însă România merge în direcția opusă. Numărul nopților petrecute în unitățile de cazare din țară a scăzut cu 6,7% în primul semestru, una dintre cele mai severe contracții din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, piața europeană a avansat cu 1,7%, până la 1,321 miliarde de nopți de cazare, față de 1,299 miliarde în primele șase luni din 2025.
Turismul în România 2026: De ce scade numărul turiștilor deși unitățile de cazare s-au înmulțit?
Diferența este cu atât mai greu de ignorat cu cât nu vorbim despre o perioadă slabă pentru turismul european în ansamblu. UE a adăugat aproximativ 22 de milioane de nopți de cazare față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce România a pierdut teren și a ajuns aproape de coada clasamentului.
Doar Cipru a înregistrat o scădere mai mare decât România
România are a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană în primul semestru din 2026. Doar Cipru a stat mai rău, cu un recul de 7,7%, iar în total nouă state membre au raportat scăderi ale numărului de nopți petrecute în unitățile de cazare.
La polul opus se află Irlanda, unde creșterea a fost de 14,6%, Malta, cu 9,9%, și Slovacia, cu 5,9%. Diferența dintre evoluția României și media Uniunii Europene depășește astfel opt puncte procentuale, într-un moment în care cererea pentru cazare continuă să crească pe piața europeană.
România atrage puțini turiști străini comparativ cu restul Europei
Datele Eurostat scot la iveală și o altă vulnerabilitate a turismului românesc. Doar 23% dintre nopțile de cazare înregistrate în România în primele șase luni ale anului au fost generate de vizitatori străini, ceea ce înseamnă că aproape trei sferturi au venit din turismul intern. Media Uniunii Europene este mult mai ridicată, turiștii străini reprezentând 48,9% din totalul nopților de cazare.
România se află astfel printre țările europene în care turismul internațional are una dintre cele mai mici ponderi. În Germania, vizitatorii străini generează 18,5% dintre nopțile de cazare, iar în Polonia 19,8%. La polul opus, proporția ajunge la 95,2% în Malta, 92,6% în Cipru și 87,7% în Luxemburg.
România, printre țările cu cele mai mari scăderi ale numărului de turiști din UE, arată datele Eurostat
Europa câștigă turiști, România pierde nopți de cazare
Creșterea europeană este susținută în special de turismul internațional. Nopțile petrecute de vizitatorii străini în unitățile de cazare din UE au crescut cu 2,5%, în timp ce cele generate de turiștii rezidenți au avansat cu doar 0,9%. Pentru România, unde ponderea turiștilor străini este deja redusă, această diferență ridică problema capacității pieței locale de a atrage și păstra vizitatorii internaționali.
Datele pun presiune și mai mare pe industria ospitalității din România, pentru că reculul nu vine într-o perioadă în care turismul european este în criză, ci exact în momentul în care acesta crește. România combină astfel două probleme: scăderea generală a pieței și o dependență redusă de turiștii străini.
Ce înseamnă, de fapt, scăderea de 6,7%
Datele Eurostat nu măsoară direct numărul total de turiști, ci nopțile petrecute în unitățile de cazare turistică. Indicatorul include hoteluri și unități similare, spații pentru vacanțe și sejururi de scurtă durată, dar și campinguri și parcuri pentru rulote.
Prin urmare, scăderea de 6,7% înregistrată de România înseamnă că numărul total al nopților petrecute în aceste structuri a fost cu 6,7% mai mic decât în primul semestru din 2025. Comparația rămâne însă una puternică: turismul european a crescut cu 1,7%, în timp ce piața românească a pierdut 6,7%.