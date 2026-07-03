Viorel Pașca, tupeu incredibil, în direct la Realitatea Plus. Cum a evitat întrebările

Publicat 3 iul. 2026, 22:04 Sursă realitatea.net

Tupeu incredibil din partea lui Viorel Pașca, într-o intervenție telefonică în exclusivitate la Realitatea PLUS. Întrebat despre acuzațiile din dosarul DIICOT, patronul „azilului groazei” din Bihor a evitat răspunsurile și a susținut că este nedreptățit.

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