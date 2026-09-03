Argentina îl omagiază pe Lionel Messi. Toate meciurile se opresc în minutul 10

Publicat 3 sept. 2026, 11:23 Sursă Realitatea.net

Federația Argentiniană de Fotbal va organiza un moment special în memoria carierei lui Lionel Messi la echipa națională. În următoarea etapă programată în competițiile interne, partidele vor fi întrerupte în minutul 10, iar spectatorii și jucătorii vor aplauda timp de un minut.

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