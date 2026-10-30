Cupa României, rezultate și clasamente după etapa a doua. Surprize în ultima zi
Cupa României la fotbal
FCSB a pierdut cu Gloria Bistrița, iar Universitatea Craiova a remizat la Voluntari. Vezi toate rezultatele, clasamentele și programul Cupei României.
Etapa a doua a fazei grupelor din Cupa României, sezonul 2026–2027, s-a încheiat cu rezultate surprinzătoare și schimbări importante în clasamente. Gloria Bistrița a produs una dintre cele mai mari surprize ale rundei, după ce a învins FCSB cu 1-0. Nici deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, nu a reușit să obțină victoria, terminând la egalitate, scor 1-1, partida disputată în deplasare cu FC Voluntari.
În celelalte grupe, Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR Cluj, iar Dinamo a obținut un succes categoric în fața Chindiei Târgoviște. Ultima etapă a grupelor, programată în luna decembrie, va decide echipele care vor merge în sferturile de finală.
Cupa României: rezultatele complete din etapa a doua
Meciurile rundei a doua s-au disputat în perioada 27–29 octombrie 2026. Printre cele mai importante rezultate se numără victoria Petrolului cu Progresul Spartac, succesul Universității Cluj în fața rivalei CFR și înfrângerea suferită de FCSB la Bistrița.
Grupa A
UTA Arad – FC Botoșani 2-2
FC Corvinul – Rapid 0-0
Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara 1-1
Grupa B
Progresul Spartac – Petrolul Ploiești 0-6
CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-3
Concordia Chiajna – Sepsi OSK 1-1
Grupa C
AFK Csikszereda – FC Bihor Oradea 1-2
Corona Brașov – FC Argeș 0-3
Gloria Bistrița – FCSB 1-0
Grupa D
Sporting Liești – FC Bacău 0-0
Dinamo – Chindia Târgoviște 5-2
FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1
Gloria Bistrița a învins FCSB. Cum arată clasamentul Grupei C
Surpriza etapei s-a produs în Grupa C, unde Gloria Bistrița a trecut de FCSB cu scorul de 1-0. Bradu a marcat unicul gol al partidei, în minutul 23.
În aceeași grupă, FC Bihor a câștigat în deplasare cu Csikszereda, scor 2-1, iar FC Argeș s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Corona Brașov.
Clasamentul Grupei C după două etape:
FC Bihor – 4 puncte
FCSB – 3 puncte
AFK Csikszereda – 3 puncte
Gloria Bistrița – 3 puncte
FC Argeș – 3 puncte
Corona Brașov – 1 punct
FC Bihor ocupă primul loc, în timp ce FCSB se află pe poziția secundă. Gloria Bistrița și FC Argeș păstrează șanse de calificare, astfel că ultima rundă se anunță decisivă.
Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR. Clasamentul Grupei B
Unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei s-a disputat între CFR Cluj și Universitatea Cluj. „Șepcile roșii” au câștigat cu 3-1, după ce au marcat prin M. Ștefănescu și Lukic, autor al unei duble. Pentru CFR a înscris S. Buș, din penalty.
Petrolul Ploiești a obținut și ea o victorie clară, 6-0 cu Progresul Spartac, în timp ce Concordia Chiajna și Sepsi OSK au încheiat la egalitate, 1-1.
Clasamentul Grupei B:
Universitatea Cluj – 6 puncte
Concordia Chiajna – 4 puncte
Petrolul Ploiești – 3 puncte
CFR Cluj – 3 puncte
Sepsi OSK – 1 punct
Progresul Spartac – 0 puncte
Universitatea Cluj conduce grupa cu maximum de puncte, iar Concordia Chiajna se află pe locul secund. Mai multe formații rămân în cursa pentru calificare înaintea ultimei etape.
Dinamo conduce Grupa D, iar Universitatea Craiova a remizat cu FC Voluntari
Dinamo a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii ale rundei, după ce a învins Chindia Târgoviște cu 5-2. D. Pinto a reușit un hat-trick, iar Zandbergen a completat lista marcatorilor pentru formația bucureșteană.
Universitatea Craiova, deținătoarea trofeului, nu a reușit să câștige în deplasarea de la Voluntari. Partida s-a încheiat 1-1, după un autogol al lui Nikola Stevanovic și golul marcat de Simon Elisor din penalty.
În celălalt meci al grupei, Sporting Liești și FC Bacău au terminat fără goluri.
Clasamentul Grupei D:
Dinamo – 6 puncte
Universitatea Craiova – 4 puncte
FC Voluntari – 4 puncte
FC Bacău – 1 punct
Sporting Liești – 1 punct
Chindia Târgoviște – 0 puncte
Dinamo este lider, în timp ce Universitatea Craiova și FC Voluntari ocupă următoarele două poziții. Lupta pentru calificare rămâne deschisă înaintea ultimei runde.
Rapid și UTA sunt la egalitate în Grupa A
Grupa A este una dintre cele mai echilibrate, după ce primele trei clasate au acumulat câte patru puncte.
UTA Arad și FC Botoșani au remizat, scor 2-2, în timp ce Rapid și Corvinul Hunedoara au terminat fără goluri. Minerul Lupeni și Politehnica Timișoara au încheiat la egalitate, 1-1.
Clasamentul Grupei A:
UTA Arad – 4 puncte
Rapid – 4 puncte
FC Corvinul – 4 puncte
FC Botoșani – 1 punct
Politehnica Timișoara – 1 punct
Minerul Lupeni – 1 punct
Primele trei echipe sunt despărțite doar de criteriile de departajare, astfel că ultima etapă va avea un rol esențial în stabilirea formațiilor calificate.
Când se dispută ultima etapă a grupelor și sferturile Cupei României
Faza grupelor se va încheia cu etapa a treia, programată pe 2 decembrie 2026. Aceasta va stabili echipele care vor continua competiția în faza eliminatorie.
Potrivit calendarului anunțat pentru sezonul 2026–2027, sferturile de finală sunt programate pe 3 martie 2027. Semifinalele se vor disputa pe 21 aprilie 2027, iar finala Cupei României este programată pentru 12 mai 2027.
Calendarul competiției:
Etapa a treia a grupelor – 2 decembrie 2026
Sferturi de finală – 3 martie 2027
Semifinale – 21 aprilie 2027
Finala – 12 mai 2027
Ultima rundă a grupelor se anunță decisivă pentru mai multe formații, în condițiile în care clasamentele sunt strânse, iar echipe precum FCSB, FC Argeș, Gloria Bistrița sau FC Voluntari încă luptă pentru un loc în sferturile de finală.
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