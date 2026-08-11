Sport· 1 min citire

David Popovici, calificare în semifinalele Europenelor de la Paris. Românul a înregistrat cel mai bun timp în serii la 100 m liber

David Popovici

David Popovici

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat11 aug. 2026, 11:37
SursăRealitatea.net

David Popovici s-a calificat fără emoții, marți, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natație de la Paris, după ce a înregistrat cel mai bun timp din serii.

Multiplul campion român a concurat în ultima serie și a oprit cronometrul la 47.13, timp care i-a asigurat prima poziție înaintea semifinalelor.

Popovici, timp de 47.13 în ultima serie

Pe locurile următoare în clasamentul seriilor s-au situat croatul Jere Hribar, cu 47.80, și spaniolul Luca Hoek le Guenedal, cu 47.90.

România a mai avut doi înotători în cursă la 100 m liber, însă niciunul dintre ei nu a reușit calificarea în semifinale. Patrick Sebastian Dinu a încheiat seriile pe locul 27, cu timpul 48.83, în timp ce Eric Ștefan Andrieș s-a clasat pe locul 58, cronometrat în 49.79.

Semifinalele probei de 100 m liber sunt programate pentru această seară, de la ora 20:32, iar finala va avea loc miercuri seară.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

david popovicicalificaresemifinaleinoteuropene paris

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe