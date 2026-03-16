Fotbal: Debut cu stângul pentru Mirel Rădoi la FCSB, 0-0 cu Metaloglobus, în play-out
FC FCSB - FC Metaloglobus București 0-0, Arena Națională - București
Campioana FCSB a fost ținută în șah de ultima clasată, Metaloglobus București, scor 0-0, duminică seara, pe Arena Națională, în prima etapă a fazei play-out a Superligii de fotbal, la debutul lui Mirel Rădoi ca antrenor al roș-albaștrilor.
FCSB a dominat clar jocul și și-a creat mai multe ocazii de gol, prin Daniel Bîrligea (7), Florin Tănase (31), Juri Cisotti (41), David Miculescu (60), Octavian Popescu (69), dar nu a reușit să înscrie.
Metaloglobus este la al doilea egal consecutiv, în timp ce FCSB venea după un eșec acasă cu ''U'' Cluj.
În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Metaloglobus a câștigat cu 2-1, iar FCSB s-a impus cu 4-1.
