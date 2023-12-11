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Istvan Kovacs va arbitra al patrulea meci al sezonului în Liga Campionilor

Istvan Kovacs va arbitra al patrulea meci al sezonului în Liga Campionilor

Istvan Kovacs va arbitra al patrulea meci al sezonului în Liga Campionilor

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 11 dec. 2023, 15:36

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene

Brigada lui Istvan Kovacs va conduce partida din UEFA Champions League dintre FC Porto și Șahtior Donețk, care va avea loc miercuri, 13 decembrie, de la ora 22:00, în ultima etapă a grupei H, anunță FRF.ro.

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, al patrulea oficial fiind Marcel Bîrsan. În camera VAR se vor afla Massimiliano Irrati (Italia) și Cătălin Popa.

Înaintea acestei ultime runde, FC Porto și Șahtior au ambele câte 9 puncte și se află în luptă directă pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Acesta va fi al patrulea meci în faza grupelor UEFA Champions League al lui Istvan Kovacs în actualul sezon, după Newcastle – PSG 4-1, Arsenal – Sevilla 2-0, Milan – Dortmund 1-3.

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