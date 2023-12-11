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Sport· 1 min citire
Istvan Kovacs va arbitra al patrulea meci al sezonului în Liga Campionilor
Istvan Kovacs va arbitra al patrulea meci al sezonului în Liga Campionilor
Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene
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