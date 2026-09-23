Mesajul lui Thomas Ravelli pentru Gică Hagi înaintea duelului cu Suedia: „Toți jucătorii vor dori să-i demonstreze cât sunt de buni”

Thomas Ravelli, fostul portar al naționalei Suediei și unul dintre protagoniștii meciului România – Suedia de la Mondialul din 1994, a vorbit despre Gică Hagi înaintea duelului din Liga Națiunilor.
Fostul internațional consideră că prezența lui Hagi pe banca României poate reprezenta un factor important pentru jucătorii convocați, care vor avea ocazia să îi demonstreze selecționerului ce pot.
Ravelli, despre revenirea lui Hagi la națională
Thomas Ravelli a fost întrebat dacă numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer poate crește încrederea fotbaliștilor români. Fostul portar suedez consideră că Hagi este un nume important în fotbal și că jucătorii României vor încerca să se ridice la nivelul așteptărilor sale.
„Este un nume care inspiră și obligă”, a spus Ravelli, care a adăugat că fotbaliștii convocați vor avea o motivație suplimentară în meciul împotriva Suediei.
Suedia și România, în perioade dificile
Ravelli a vorbit și despre situația celor două echipe naționale. Fostul internațional suedez consideră că atât Suedia, cât și România au trecut prin perioade complicate și vede cele două reprezentative la un nivel apropiat în acest moment.
În ceea ce privește echipa Suediei, el se așteaptă la revenirea la un stil bazat pe o apărare solidă și pe câțiva jucători importanți în ofensivă. Ravelli anticipează o abordare mai defensivă din partea nordicilor.
Fostul portar a precizat că nu poate analiza în detaliu forma României, deoarece nu a mai urmărit de ceva timp meciurile echipei naționale.
Amintirile de la Mondialul din 1994
Thomas Ravelli rămâne unul dintre adversarii pe care suporterii români îi asociază cu sfertul de finală de la Campionatul Mondial din 1994.
România și Suedia au terminat atunci la egalitate, 2-2, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Ravelli a apărat execuțiile lui Dan Petrescu și Miodrag Belodedici, contribuind la calificarea Suediei în semifinale.
Fostul portar a recunoscut că acel meci i-a schimbat cariera și că partida din 1994 este încă un subiect de discuție atunci când întâlnește suporteri români.
Suedia – România, primul meci oficial pentru Hagi
Suedia și România se vor întâlni vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în prima etapă a Grupei D din Liga Națiunilor.
Partida reprezintă primul meci oficial al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale. Miza este importantă pentru ambele reprezentative, câștigătoarea grupei urmând să obțină și un avantaj în perspectiva calificării la EURO 2028.