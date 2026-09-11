Sport· 1 min citire

Tavi Popescu părăsește Superliga: Mutare surpriză în Grecia

Tavi Popescu FOTO: Instagram/Tavi Popescu

Tavi Popescu FOTO: Instagram/Tavi Popescu

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 10:26

Mijlocașul ofensiv a primit acordul clubului pentru o nouă provocare europeană

Gigi Becali a confirmat mutarea fotbalistului în vârstă de 23 de ani, anunțând că și-a dat acordul pentru ca acesta să evolueze în campionatul elen timp de un sezon. Patronul celor de la FCSB i-a transmis deja lui Mihai Stoica să pregătească actele necesare pentru a oficializa împrumutul. Deocamdată, înțelegerea este valabilă pentru un singur an, urmând ca situația mijlocașului să fie reevaluată la finalul acestei perioade contractuale.

Sfătuit de Mihai Stoica

Oficialul bucureștenilor a dezvăluit că a purtat o discuție scurtă prin mesaje cu Tavi Popescu înainte de concretizarea plecării. Jucătorul i-a cerut sfatul, interesându-se despre transfer și despre viitoarea colaborare cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii la Levadiakos.

Managerul clubului l-a încurajat să meargă în Grecia, cu condiția ca patronul noii echipe să aibă încredere în el și să îi ofere un mandat de cel puțin un an. Stoica i-a explicat fotbalistului că grecii sunt mult mai rapizi, iar acest stil l-ar putea ajuta enorm în dezvoltarea sa. Mai mult, el și-a reconfirmat încrederea în calitățile sale, afirmând categoric că Octavian Popescu are un potențial considerabil și ar trebui să ajungă să câștige, în mod serios, un salariu de milioane.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

transfer tavi popescu

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe