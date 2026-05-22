Sport· 1 min citire

Un jucător de bază de la CFR Cluj e aproape de Rapid

22 mai 2026, 09:59
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de OltArticol scris de Realitatea de Olt

Mohammed Kamara ar putea pleca de la CFR Cluj în această vară și este aproape de un acord cu Rapid, formație din play-off-ul Superligii.

Giuleștenii pregătesc reconstrucția lotului pentru sezonul următor, iar extrema stângă liberiană ar putea deveni una dintre primele mutări importante ale noii administrații.

Kamara a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, după despărțirea de Hapoel Haifa, fiind prezentat atunci ca un jucător ofensiv cu experiență internațională, acumulată în campionate precum cele din Israel, Turcia, Kazakhstan, SUA și Germania.

Totuși, posibila mutare ridică și semne de întrebare, în special din cauza problemelor medicale. Fotbalistul a suferit o fractură la glezna stângă în iulie 2025, într-un meci european cu Paksi, accidentare care l-a ținut departe de teren o perioadă lungă.

Rapid mizează pe viteza și experiența lui, dar transferul nu este încă oficializat, clubul analizând toate detaliile înainte de decizia finală.

Citește și:

Mai multe articole despre

superliga

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Sport

Mai Multe