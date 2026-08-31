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Sport· 2 min citire
Venus Williams, eliminată în primul tur al US Open pentru a cincea oară consecutiv
Venus Williams
Publicat31 aug. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net
Venus Williams, învinsă de Sofia Kenin, a pierdut pentru a cincea oară consecutiv în primul tur al US Open, în ciuda celor şapte mingi de set din setul al doilea (6-2, 7-6 [6]).
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