În perioada 24 – 28 iulie, patru cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Petre S. Aurelian” Slatina au participat, alături de alte cadre didactice din Italia și Polonia, la cursul de formare INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING, organizat de IDEC S.A., în orașul Pireu, Grecia.

Obiectivele cursului au fost gestionarea diversității în sălile de clasă, sprijinirea tuturor elevilor cu planuri educaționale individuale și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Mobilitatea cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic ,,Petre S Aurelian” Mirela Dumitra, Jenica Urdeș, Florina Diaconescu şi Daniela Petru a fost organizată în cadrul Proiectului finanțat de Comisia Europeană, Erasmus+, Mobility Staff, Spune ,,DA” școlii, nr ref. 2020-1-RO01-KA101-079479 care se implementează la nivelul liceului în perioada 2020-2022, și are ca scop îmbunătățirea accesului tuturor elevilor la un proces instructiv-educativ de calitate prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Cursul de formare în domeniul educației incluzive a abordat problematica incluziunii în clasă a elevilor cu caracteristici și nevoi diverse, și anume: elevii cu dificultăți de învățare și nevoi speciale de învățare, elevii talentați și cei care părăsesc timpuriu școala; de asemenea, a oferit exemple de metodologii pentru o strategie de incluziune la nivelul clasei, precum și elaborarea planurilor individuale de educație.

Activitățile au urmărit înțelegerea diversității în sala de clasă și identificarea elevilor cu dificultăți de învățare, identificarea nevoilor individuale de învățare ale elevilor și a metodelor adecvate de evaluare, proiectarea programelor de învățământ și a lecțiilor pentru a sprijini toți elevii, întocmirea planurilor individuale de educație, stăpânirea diferitelor tehnici de predare și învățare, care să răspundă diferitelor nevoi individuale, colaborarea cu comunitatea educațională și cu părinții pentru a sprijini toți elevii- elaborarea de planuri de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.

Printre temele abordate la curs: diversitatea în sălile de clasă: educație de susținere și favorabilă incluziunii; evaluare pentru învățare, evaluarea învățării; proiectarea și programarea curriculumului pentru a sprijini toți elevii; planuri individuale de educație; predare și învățare eficientă: sprijinirea tuturor elevilor; monitorizarea, înregistrarea și raportarea învățării elevilor; colaborarea cu familiile, comunitatea școlară și profesioniștii aliați; utilizarea cunoștințelor în propria școală.

Pe parcursul perioadei de formare fiecare participant a împărtășit din experiențele integrării copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă, dificultățile privind prevenirea părăsirii timpurii a școlii, accentuând nevoia de acceptare, echitate și incluziune în educație.

Organizatorii au aplicat tehnici de învățare activă, cum ar fi: studii de caz, activități în grupuri mici și activități experiențiale, iar fiecare participant a primit materialul de învățare si materiale suport în limba engleză.

,,Activitatea de formare a fost o experiență memorabilă, un curs foarte bine organizat, cu un conținut bogat și util în care au fost discutate aspecte multiple legate de educația incluzivă, de problemele copiilor cu dificultăți de învățare și modalități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. Activitățile practice, exercițiile pe care le-am învățat în cadrul cursului vor deveni, cu siguranță, metode care pot fi aplicate la clasă și diseminate în cadrul întâlnirilor de lucru cu toți colegii de cancelarie și nu numai. Esențiale au fost schimburile de experiență cu ceilalți cursanți care au venit din alte țări, precum Italia sau Polonia. Discuțiile, punctele de vedere și ideile care s-au născut în cadrul acestui curs sunt extrem de utile și cu siguranță ne vor ajuta în activitatea noastră de zi cu zi pentru a-i ajuta pe elevii cu dificultăți de învățare să progreseze într-o atmosferă educațională incluzivă și motivantă și pentru a găsi cele mai bune căi de prevenire a părăsirii timpurii a școlii”, spune profesorul de limba engleză Florina Diaconescu.

,,Cursul încearcă să ofere educatorilor teoriile relevante și instrumentele practice pentru a proiecta atât strategii de clasă, cât și abordări individuale pentru anumiți elevi”, spune şi profesorul de chimie Petru Daniela.

La nivelul Liceul Tehnologic ,,Petre S. Aurelian” Slatina se implementează Proiectului finanțat de Comisia Europeană, Erasmus+, Mobility Staff, Spune ,,DA” școlii, nr ref. 2020-1-RO01-KA101-079479.

Până în prezent s-au organizat 2 mobilități: Creativity in teaching and training for a better students’ motivation, Assen, Olanda, 3-7 iulie 2022, 4 cadre didactice și Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving, Piraeus, Grecia, 24-28/7/2022, 4 cadre didactice, urmând a avea loc alte două activități de formare: Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving, New HOrizons, Portugalia, 17-21 august, 5 cadre didactice și Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration and intercultural education- New HOrizons Malta, 05.09.2022 – 09.09.2022, 5 cadre didactice.

Coordonatorul proiectului este profesorul Mihaela Mirescu.

