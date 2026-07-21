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Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
FOTO: Arhivă
Publicat21 iul. 2026, 15:12
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS rămâne televiziunea poporului și dă voce românilor oră de oră. Mâine, Caravana România Suverană își începe misiunea de la ora 09:00.
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