Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane

Publicat 19 iul. 2026, 07:16 Sursă realitatea.net

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane. Cei doi frați au dublă cetățenie, britanică și americană.

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