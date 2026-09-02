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Hotelul din Saturn unde aproximativ 60 de turiști au făcut toxinfecție alimentară, propus pentru închidere 6 luni. Amenzi de 100.000 lei

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat2 sept. 2026, 08:37
Actualizat2 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea.Net

Protecția Consumatorilor a aplicat patru sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei Hotelului Neko din stațiunea Saturn, după ce aproape 60 de turiști au făcut toxiinfecție alimentară și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectorii au găsit peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform și au dispus oprirea temporară a serviciilor pentru o perioadă de 6 luni.

În urma controlului efectuat la Hotelul Neko din Saturn, inspectorii Protecției Consumatorilor au dispus retragerea de la consum a peste 500 de kilograme de alimente care erau depozitate în condiții neconforme.

Printre problemele constatate s-a numărat și temperatura din frigiderele unității. Inspectorii au măsurat valori de aproape 16 grade Celsius, mult peste nivelul necesar pentru păstrarea în condiții corespunzătoare a alimentelor perisabile.

Autoritatea a aplicat patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei.

Hotelul, cu activitatea oprită temporar

Protecția Consumatorilor a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor la unitatea hotelieră și a propus suspendarea activității pentru o perioadă de șase luni. Măsurile au fost luate în contextul în care aproape 60 de turiști cazați la hotel au acuzat stări de rău și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

Ce trebuie să știe turiștii

Inspectorii au dispus ca turiștii care au fost spitalizați, precum și aparținătorii sau membrii grupului din care aceștia făceau parte, să primească integral banii achitați către hotel.

În cazul celorlalți turiști, decizia de a solicita restituirea banilor le aparține. Aceștia pot cere returnarea sumelor plătite fie pentru mâncare, fie pentru întregul sejur.

Protecția Consumatorilor a transmis că măsurile dispuse au venit în urma neregulilor constatate în cadrul controlului efectuat la Hotelul Neko din Saturn.

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