Bacalaureat 2026: Înscrierile încep pe 2 iunie

Calendarul complet al examenului și actele necesare

Ministerul Educației a publicat calendarul examenului național de Bacalaureat 2026, inclusiv perioada în care candidații se pot înscrie pentru sesiunea de vară. Elevii din anii terminali de liceu, precum și absolvenții din promoțiile anterioare, trebuie să depună documentele necesare în intervalul stabilit pentru a putea participa la examen.

Înscrierile pentru Bacalaureat 2026 se desfășoară între 2 și 4 iunie

Conform calendarului oficial, înscrierile pentru sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat vor avea loc în perioada 2–4 iunie 2026. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor depune dosarele la unitățile de învățământ pe care le frecventează, în timp ce absolvenții din anii anteriori se vor înscrie la centrele desemnate de inspectoratele școlare.

Participarea la examen este condiționată de finalizarea procedurii de înscriere, aceasta fiind obligatorie pentru toți candidații.

Ce documente sunt necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să pregătească un dosar care include, de regulă, cererea-tip de înscriere, copia actului de identitate, copia certificatului de naștere și foaia matricolă. În anumite situații poate fi solicitată și o fotografie tip buletin.

Absolvenții promoțiilor anterioare pot avea nevoie de o adeverință de absolvire, iar cei care beneficiază de echivalarea unor competențe trebuie să prezinte documentele justificative corespunzătoare.

În multe cazuri, o parte dintre aceste acte se află deja în arhiva liceului, iar elevii trebuie doar să confirme datele existente la secretariat.

Cine poate participa la sesiunea de vară

La examenul de Bacalaureat 2026 se pot înscrie elevii care finalizează studiile liceale în acest an, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul sau care doresc să își îmbunătățească rezultatele obținute la anumite probe.

O condiție esențială este încheierea situației școlare. Elevii trebuie să promoveze toate disciplinele și să finalizeze cu succes ciclul liceal. Cei care au corigențe nu pot participa la examen până la promovarea restanțelor și dobândirea statutului de absolvent.

Calendarul complet al Bacalaureatului 2026

După încheierea înscrierilor și a cursurilor pentru clasele terminale, programate pe 4 iunie, urmează evaluarea competențelor.

8–10 iunie 2026: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10–11 iunie 2026: evaluarea competențelor în limba maternă (proba B);

11–12 iunie 2026: evaluarea competențelor într-o limbă străină (proba C);

15–17 iunie 2026: evaluarea competențelor digitale (proba D).

Probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie:

29 iunie 2026: Limba și literatura română (proba E.a);

30 iunie 2026: proba obligatorie a profilului (E.c);

2 iulie 2026: proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă (E.b).

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026. În aceeași zi începe etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, care se va desfășura până pe 10 iulie. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.