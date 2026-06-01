Anca Alexandrescu: „În timp ce noi ne certăm pe drona de la Galați, în laboratoarele de la Cotroceni se pregătește un guvern tehnocrat!”

Primesc, vă dați seama, foarte multe mesaje. Și filmări, și TikTok-uri, și poze, și articole. Le filtrez de fiecare dată și, împreună cu colegii mei, verificăm ce e făcut cu AI-ul, ce este scos din context, căutăm declarațiile întregi. Uneori ne mai scapă, se întâmplă.

Dar, începând de vineri, se întâmplă un lucru foarte interesant. Dincolo de faptul că, în timp ce noi, din nou, ca popor, ne-am separat în două și ne certăm din cauza dronei căzute la Galați, Nicușor Dan pregătește un guvern tehnocrat, deja a sunat liderii de partid și are în calcul foarte serios ca, imediat după ziua de 1 iunie, să anunțe această variantă.

Varianta unui guvern tehnocrat

Nu știu dacă îl va pune pe Tomac sau oricare dintre celelalte variante pe care le-a anunțat, dar este groaznic ce se va întâmpla. La un an și jumătate după ce au fost alegerile, să pui un guvern tehnocrat... Mă întreb de ce mai faci alegeri.

Pentru ce să mai faci alegeri dacă pui niște tehnocrați? Auziți, a zis el că așa le-a spus liderilor politici. Că n-are ce să facă, este singura variantă, pentru că nici nu vrea să audă de AUR și de suveraniști. Nu este de acord cu un guvern minoritar PSD, pentru că USR-ul și PNL-ul nu ar vota un asemenea guvern.

Și atunci, singura variantă este un guvern tehnocrat, singura variantă pentru a-l disloca pe Ilie Bolojan de la guvern. Nu și de la PNL, atenție ce vă spun.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan și a „reformatorilor”

Sigur, Nicușor Dan își dorește scos din viața politică pe Bolojan, ca mulți dintre noi, pentru că am văzut clar care este misiunea lui Bolojan și cu ce temă a venit. Nu numai el, ci și doamna Gheorghiu și toți ceilalți care sunt marii onești și reformatori. Mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob, astăzi am văzut că, nu mai știu în ce țară, era invazie de șobolani. Poate îi exportau pe domnul Bolojan, că se pricepe la aprins lumina și la scos șobolanii la suprafață, ai lui.

Deci, în timp ce asta se pregătește în laboratoarele de la Cotroceni, președintele a vorbit cu mai mulți lideri politici în acest sens. În România s-a întâmplat o tragedie. Joi spre vineri, la ora două noaptea, o dronă a căzut pe un bloc din Galați. Am văzut toate conspirațiile care au fost lansate și de o parte, și de cealaltă.

Ăștia ai lui Nicușor, care sunt cu fact-check și cu factual și cu mai ce, și-au lansat o teorie absolut halucinantă: că influencerii și TikTok-erii, și ăștia putiniștii, au știut dinainte că o să cadă drona. De partea cealaltă, desigur că au existat și acolo conspirații. Că a fost o înțelegere cu ucrainenii să cadă drona, că nu sunt imaginile reale, că nu s-a mișcat perdeaua, că nu s-a întâmplat nu știu ce.

Eu n-am fost la fața locului, așa că nu pot să spun nici că s-a mișcat, nici că nu s-a mișcat perdeaua. Vorbesc doar despre lucruri concrete și, în această seară, mi-am propus, cu riscul de a mă înjura iar foarte mulți, să arăt, de fapt, de unde pleacă manipularea, pentru că oamenii n-au nicio vină.

Mă refer la cei care sunt făcuți zilnic putiniști, suveraniști, jigniți în fiecare zi. Oamenii, normal, caută răspunsuri în altă parte sau sub altă formă, atâta timp cât nu mai au încredere în statul român și în cel care a fost pus președinte, pentru că au spus cei care l-au pus președinte că au venit rușii și de asta au anulat alegerile și, iată, după un an și jumătate, noi încă nu avem niciun fel de dovadă că au fost rușii.

E normal ca oamenii să-și pună întrebări despre ce se întâmplă și de ce a fost România prinsă pe picior greșit sau dacă acest lucru a fost o întâmplare ca să semneze niște contracte.

Programul SAFE și relația cu SUA

Nu, contractele trebuiau semnate până la 31 mai, o parte dintre ele, și de asta au fost semnate. Nu este făcută premeditat. Premeditat este faptul că mare parte din programul SAFE a fost alocat către Germania. Și mă întreb însă ce se întâmplă cu relația cu America. Nu numai prin prisma contractului de lobby pe care l-a făcut Nicușor Dan, cu 565.000 de dolari pe lună, pentru cel puțin șase luni de zile.

Și simpla reacție a americanilor pe care le-am văzut... Marco Rubio a refuzat să răspundă, la conferința de presă, la întrebarea unui ziarist în legătură cu drona care a picat la Galați. Am văzut astăzi o postare pe pagina Ambasadei Statelor Unite la București, foarte interesantă. Sunt niște lucruri care nu pot fi ignorate.

Într-un spațiu în care președintele României iese cu declarații sau cu o postare la peste șapte ore după ce s-a întâmplat nenorocirea la Galați, atenție, aproape opt ore, șapte ore și jumătate, cu un CSAT convocat la nouă ore, cu o declarație de presă după zece ore, cu un prim-ministru care a preferat să rămână la Chișinău să-și facă jocul de imagine alături de Maia Sandu și declarații peste declarații, în loc să se urce în mașină și să parcurgă cei 236 de kilometri de la Chișinău până la Galați, să vadă la fața locului ce s-a întâmplat, a preferat să cheme un Spartan, un avion care probabil ne costă vreo 15 mii de euro, că s-a dus gol și s-a întors cu el.

Un președinte care se duce la Galați într-un exercițiu de imagine, huiduit de oamenii de acolo. Și nu, oamenii aceia nu sunt nici conspiraționiști, nici putiniști, ci asta este realitatea din România pe care mulți nu vor s-o vadă.

Întrebările despre securitatea României

Oamenii sunt îngroziți că, după patru ani de război, România nu poate să se apere. Și, de fapt, ce s-a întâmplat vineri? Vineri a picat mitul care ne este livrat de foarte mulți ani de zile, că România este un factor de stabilitate și de securitate, furnizor de securitate pe planul estic. Adică doar o dronă a fost necesară ca să se întâmple lucrurile acestea. Se duce Nicușor Dan la Galați și spune: a fost deviată drona de către ucraineni, dar responsabilitatea o poartă rușii.

Dacă este o dronă rusească, așa cum susține Nicușor Dan și cum susține armata română, dacă drona n-a fost direcționată către România, nu știu ce să zic. Și nu, nu sunt putinistă și nici nu-mi intră rublele de la Moscova. Dar este dreptul nostru, al românilor, să ne punem întrebări când un președinte vine și spune că a fost redirecționată, vine domnul Miruță, ministrul Apărării, și spune: „Nu știu, n-avem aceste informații, nu pot să confirm”.

Vine un alt colonel de la Ministerul Apărării care, în conferința de presă, prima conferință de presă, spune: „Nu, nu suntem într-un atac al Rusiei asupra României”. Vine Zelenski acum, cu o oră și jumătate, două ore în urmă, și spune: „Bă, da, sunteți!”. Vine presa din Ucraina și spune: „Ce se întâmplă cu liderii europeni? Toți sunt pe burtă, nimeni nu reacționează”.

Acuzații de manipulare și dezinformare

Cum? Atac la adresa României, direct. Ce să mai creadă oamenii? Nu e normal să apară aceste conspirații? Din cauza voastră, a celor care dezinformați românii. Și da, spun apăsat: dezinformați românii, așa cum ați făcut-o și la anularea alegerilor, la lovitura de stat. Aceasta este adevărata dezinformare pe care o trăiesc românii.

Vreți să vorbim despre de ce a apărut domnul Sebastian Ghiță, fugarul? Puii mei de rigoare, că acum nu mai este fugar. Tocmai acum, de vreo două săptămâni, face postare după postare și se erijează în marele apărător al lui Nicușor Dan și al României în fața cotropitorilor Bolojan, Gheorghiu și useriștilor?

Unde a fost domnul Ghiță până acum? Unde s-a luptat domnul Ghiță cu „ploaia”? La Belgrad? Încasând bani din contractele multiple pe care acum le va pierde, stând pe milioane de euro încasate de aici, din România, de la statul român? Pentru că da, domnul Ghiță este un protejat al sistemului, de fapt o creație. Am văzut că domnul Ghiță atacă și serviciile, Serviciul Român de Informații. În schimb, vine și spune că el s-a împrietenit cu șeful serviciului german de informații și, în timpul lui Marcel Ciolacu, a făcut rost el de un sistem anti-drone pentru România. A și publicat un document în acest sens.

Și mă întreb: cum e posibil ca unul ca Sebastian Ghiță să aibă acces la astfel de documente și cum e posibil ca un prim-ministru să îl folosească pe Sebastian Ghiță pentru un astfel de sistem? L-am întrebat pe Marcel Ciolacu, de fapt i-am cerut să intre în direct aici, la Culisele Statului Paralel, și m-a refuzat. A spus că a intrat deja la RTV ca să nu se umfle un subiect care nu este adevărat și mi-a spus că domnul Ghiță n-a avut nicio legătură cu acel sistem, că a fost discuția sa cu cancelarul german. Dar, totuși, domnul Ghiță a publicat un document. De unde?

Nu, sub nicio formă să nu credeți că domnul Bolojan, cu doamna Georgiu și cu gașca oneștilor de la USR, vor să stârpească sistemul. Nu. Vor să-l înlocuiască pe cel pe care îl reprezintă domnul Ghiță cu un altul. Cu susținere din afara țării și pentru a trimite cât mai mulți bani în afara țării. Oamenii au tot dreptul să pună întrebări. Nu trebuie să-i cerceteze nici SRI-ul, nici nimeni altcineva, cum sugera o jurnalistă progresistă, pro-Nicușoristă, pro-bolojenistă. Ați văzut diferența? Cum este primit domnul Georgescu și cum este huiduit domnul Nicușor Dan? O să vă arăt în această seară. L-ați văzut pe George Simion zilele trecute la Cluj, unde teoretic e fief-ul progresiștilor. N-am văzut să-l înjure nimeni pe stradă, ba din contră. Sunteți disperați că oamenii s-au săturat, nu mai vor să audă de voi. Și sunteți în stare să faceți orice ca să rămâneți la putere.

Acuzații privind cenzura și concluzia editorialului

S-a ajuns mult prea departe. Iar cătușirea oamenilor care îndrăznesc să-și pună întrebări... Îi văd pe susținătorii lui Nicușor Dan cerând să fie arestați, să li se limiteze lui Tucă, lui Cristoiu, lui Alexandrescu, lui Bobby Dih, lui Robert Turcescu, să nu mai aibă acces pe rețelele sociale.

Cine a alimentat această conspirație? Nu cumva voi, prin teoriile pe care le lansați public, prin cei pe care i-ați ales, care mint sistematic poporul? Minciuna are picioare scurte. Știți cum a zis domnul Georgescu? „Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă.” Întotdeauna adevărul iese la suprafață. Așa cum s-a întâmplat și cu drona din Polonia, vă aduceți aminte? Nu știm ce e adevărat și cât e adevărat. De-asta eu voi arăta în această seară absolut toată opinia.

Iar oamenii trebuie să știe toate aceste informații. Și nu, dacă au altă opinie decât Nicușor Dan și decât susținătorii lui, nu sunt nici putiniști, nu sunt nici needucați, nu sunt nici conspiraționiști. Pur și simplu, oamenii au dreptul să gândească așa pentru ceea ce le faceți de atâția ani de zile. Și nu vă veți opri. Căci de-asta Nicușor Dan vrea un guvern tehnocrat, pentru a putea rămâne la putere. Și mai vrea și un mandat în plus.