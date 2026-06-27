Când va decide Germania dacă introduce sau nu serviciul militar obligatoriu

Germania se confruntă cu dificultăți în recrutarea de soldați și ar putea decide, cel târziu în iulie 2027, dacă revine sau nu la serviciul militar obligatoriu. Declarația a fost făcută pentru AFP de Thomas Röwekamp, președintele Comisiei de apărare din Bundestag.
Discuția vine într-un context tensionat pentru securitatea Europei. Germania ia în calcul întărirea armatei în fața amenințării ruse și într-un moment în care aliatul american este considerat imprevizibil. Cancelarul Friedrich Merz vrea ca Germania să construiască cea mai puternică armată convențională din Europa.
Obiectivul Berlinului: mai mulți militari până în 2035
Planul Germaniei este ca numărul militarilor de carieră să crească de la 185.000 la cel puțin 260.000 până în 2035. Pentru atingerea acestui obiectiv, autoritățile au creat un serviciu militar voluntar, dar și o evidență obligatorie pentru bărbații care împlinesc 18 ani.
Primele rezultate sunt însă slabe. Din ianuarie până în mai, Bundeswehr a recrutat doar 530 de voluntari, deși aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați. În aceste condiții, reintroducerea recrutării obligatorii este luată tot mai serios în calcul.
„Dacă nu reuşim să atingem aceste obiective pe bază de voluntariat, va trebui să revenim la serviciul militar obligatoriu. Decizia va trebui luată până la 31 iulie anul viitor”, a declarat Thomas Röwekamp.
„Am în continuare îndoieli serioase că vom putea atinge aceste obiective foarte ambiţioase doar pe bază de voluntariat”, a adăugat el.
Serviciul obligatoriu nu ar viza întreaga generație
Dacă Germania va decide să reintroducă serviciul militar obligatoriu, măsura nu ar urma să se aplice întregii generații. Este vorba despre aproximativ 350.000 de bărbați germani de 18 ani, însă autoritățile ar putea chema doar numărul necesar pentru atingerea obiectivelor de recrutare ale Bundeswehr.
Thomas Röwekamp spune că principala preocupare este creșterea numărului de militari de carieră și pe bază de contract. Aceștia sunt cei care operează echipamentele militare complexe.
„Principala mea îngrijorare priveşte creşterea numărului de militari de carieră şi pe bază de contract, pentru că ei pilotează avioanele de luptă, navighează, conduc tancurile sau operează sistemele de apărare Patriot”, a subliniat el.
Tinerii germani, reticenți față de serviciul militar
În Germania există o mișcare a tinerilor împotriva serviciului militar, care reușește să mobilizeze frecvent mulțimi. Thomas Röwekamp spune că înțelege îngrijorarea acestora, mai ales că serviciul militar a fost suspendat în 2011, după sfârșitul Războiului Rece.
Potrivit acestuia, generațiile tinere nu au mai fost obișnuite să discute despre apărare, război și securitate. De aceea, deputatul conservator susține că este nevoie de un dialog deschis cu tinerii.
„Nu am mai vorbit cu tânăra generaţie despre teme precum războiul, pacea şi necesitatea apărării”, a spus Thomas Röwekamp.
„De aceea, pledez pentru deschiderea unui dialog cu această generaţie”, a continuat el.
Germania se pregătește pentru un context de securitate mai dur
Berlinul estimează că forțele armate ale Rusiei ar putea fi pregătite, din 2029, pentru o confruntare militară directă cu Occidentul. În opinia lui Thomas Röwekamp, obiectivul lui Vladimir Putin nu se oprește la războiul din Ucraina, ci vizează și democrațiile liberale occidentale.
În acest context, oficialul german susține că Europa trebuie să accelereze reînarmarea independent de Statele Unite. El invocă atât dorința lui Donald Trump de a reduce prezența americană în Europa, cât și limitele industriei militare americane într-o perioadă marcată de crize internaționale repetate.
Europa trebuie să își dezvolte propriile capacități militare
Thomas Röwekamp consideră că statele europene trebuie să își dezvolte singure capacitățile militare, în funcție de propriile nevoi. El susține că încă funcționează cooperarea franco-germană și a dat ca exemplu grupul KNDS, producător de tancuri pentru care Berlinul și Parisul au convenit în iunie o guvernanță paritară.
Subiectul ar urma să fie discutat la summitul NATO de la Ankara, la începutul lunii iulie. Röwekamp speră că reuniunea va transmite un mesaj clar lui Vladimir Putin, mai ales după recenta schimbare de poziție a președintelui american, care și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina.
„Este mai esenţial ca niciodată să reafirmăm voinţa noastră de unitate. Cred că unul dintre obiectivele războiului dus de Putin este şi acela de a ataca coeziunea alianţei”, a subliniat el.